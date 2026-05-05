Experten-Einschätzung

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Jefferies & Company Inc.-Analyst James Vane-Tempest das Fresenius SE-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Das aus eigener Kraft erreichte Wachstum decke sich mit den Erwartungen, schrieb James Vane-Tempest in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Gesundheitskonzern habe vor allem von der Nahrungssparte Kabi und der Klinikkette Helios profitiert.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Fresenius SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 13:57 Uhr 0,8 Prozent auf 39,11 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 45,74 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 811.388 Stück. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2026 um 20,2 Prozent abwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.