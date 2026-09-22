Buy für Heidelberg Materials-Aktie nach Jefferies & Company Inc.-Analyse

Einstufung im Blick

22.09.26 10:43 Uhr

Jefferies & Company Inc. hat eine eingehende Analyse der Heidelberg Materials-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 286 Euro auf "Buy" belassen. Glynis Johnson wertete am Montag die Konsens-Veränderungen von fast 70 Unternehmen aus der europäischen Baubranche aus. Bei dem deutschen Zementhersteller habe der Analystenkonsens (Ebitda) für die Jahre 2026 und 2027 im vergangenen Monat stagniert.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Heidelberg Materials-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Der Heidelberg Materials-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 10:27 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 143,65 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 99,10 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 34.654 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 gab die Aktie um 34,3 Prozent nach.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 13:12 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.