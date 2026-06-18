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Buy für SAP SE-Aktie nach UBS AG-Analyse

19.06.26 11:58 Uhr
Die Wahrheit über SAP SE: UBS AG bewertet die Aktie mit Buy | finanzen.net

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des SAP SE-Papiers durch UBS AG-Analyst Michael Briest.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
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Die Schweizer Großbank UBS hat SAP nach Gesprächen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Der verlängerte Waffenstillstand im Nahen Osten und das amerikanisch-iranische Rahmenabkommen für ein Ende des Kriegs ließen die Ölpreise weiter fallen, was das Geschäftsumfeld für den Softwarekonzern wohl etwas verbessere, schrieb Michael Briest am Freitagabend in einem Ausblick auf die Quartalszahlen. Er geht von einer weiteren Margenverbesserung aus, die aber weniger dynamisch als zum Jahresauftakt sein sollte.

Aktienanalyse online: Die SAP SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 11:42 Uhr stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 135,76 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 51,00 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 544.242 SAP SE-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 33,7 Prozent zurück. Die SAP SE-Bilanz für Q2 2026 wird am 23.07.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 18:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 18:39 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SAP AG / Wolfram Scheible

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