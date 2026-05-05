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Analyse im Blick

Buy für Zalando-Aktie nach Jefferies & Company Inc.-Analyse

06.05.26 14:22 Uhr
Anleger aufgepasst: Dieses Rating vergibt Jefferies & Company Inc. jetzt an die Zalando-Aktie | finanzen.net

Jefferies & Company Inc.-Analyst Frederick Wild hat sich intensiv mit dem Zalando-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
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Zalando
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien stark ausgefallen, schrieb Frederick Wild in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Anstieg des Pro-Forma-Bruttowarenwerts lege den Schluss, dass der Konflikt im Nahen Osten die Geschäfte des Online-Modehändlers nicht beeinträchtigt hat.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Zalando-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 14:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 20,61 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 50,41 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 2.814.393 Aktien. Seit Jahresanfang 2026 gab die Aktie um 18,7 Prozent nach. Am 06.05.2026 werden die Kennzahlen für Q1 2026 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

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