Die Expertenmeinungen zur Allianz-Aktie im Mai 2026

Buy, hold, sell?

So haben Experten die Allianz-Aktie zuletzt eingeschätzt.

Die Allianz-Aktie wurde im Mai 2026 von 10 Analysten unter die Lupe genommen.

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2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 5 Experten empfehlen das Halten der Allianz-Aktie, 3 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 395,30 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 13,70 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Allianz-Aktie von 381,60 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 350,00 EUR -8,28 26.05.2026 DZ BANK - - 15.05.2026 RBC Capital Markets 400,00 EUR 4,82 14.05.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 504,00 EUR 32,08 14.05.2026 UBS AG 390,00 EUR 2,20 13.05.2026 RBC Capital Markets 400,00 EUR 4,82 13.05.2026 Barclays Capital 350,00 EUR -8,28 13.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 380,00 EUR -0,42 13.05.2026 Jefferies & Company Inc. 325,00 EUR -14,83 13.05.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 504,00 EUR 32,08 05.05.2026 Barclays Capital 350,00 EUR -8,28 04.05.2026

Redaktion finanzen.net