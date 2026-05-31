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Die Expertenmeinungen zur Allianz-Aktie im Mai 2026

01.06.26 16:02 Uhr
Die Expertenmeinungen zur Allianz-Aktie im Mai 2026 | finanzen.net

So haben Experten die Allianz-Aktie zuletzt eingeschätzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
373,50 EUR -8,10 EUR -2,12%
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Die Allianz-Aktie wurde im Mai 2026 von 10 Analysten unter die Lupe genommen.

2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 5 Experten empfehlen das Halten der Allianz-Aktie, 3 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 395,30 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 13,70 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Allianz-Aktie von 381,60 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital350,00 EUR-8,2826.05.2026
DZ BANK--15.05.2026
RBC Capital Markets400,00 EUR4,8214.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)504,00 EUR32,0814.05.2026
UBS AG390,00 EUR2,2013.05.2026
RBC Capital Markets400,00 EUR4,8213.05.2026
Barclays Capital350,00 EUR-8,2813.05.2026
JP Morgan Chase & Co.380,00 EUR-0,4213.05.2026
Jefferies & Company Inc.325,00 EUR-14,8313.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)504,00 EUR32,0805.05.2026
Barclays Capital350,00 EUR-8,2804.05.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
26.05.2026Allianz UnderweightBarclays Capital
15.05.2026Allianz KaufenDZ BANK
14.05.2026Allianz Sector PerformRBC Capital Markets
14.05.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.2026Allianz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2026Allianz KaufenDZ BANK
14.05.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.05.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.04.2026Allianz BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.04.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
14.05.2026Allianz Sector PerformRBC Capital Markets
13.05.2026Allianz NeutralUBS AG
13.05.2026Allianz Sector PerformRBC Capital Markets
13.05.2026Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.05.2026Allianz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
26.05.2026Allianz UnderweightBarclays Capital
13.05.2026Allianz UnderweightBarclays Capital
04.05.2026Allianz UnderweightBarclays Capital
23.03.2026Allianz UnderweightBarclays Capital
30.01.2026Allianz UnderweightBarclays Capital

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