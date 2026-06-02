Mai 2026: So schätzen Experten die AIXTRON-Aktie ein

Buy, hold, sell?

Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der AIXTRON SE-Aktie abgegeben.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 49,19 EUR für die AIXTRON SE-Aktie, was einem Abschlag von 9,05 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 58,24 EUR entspricht.

5 Experten raten die AIXTRON SE-Aktie zu kaufen, 5 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Mai 2026 haben 10 Analysten eine Einschätzung der AIXTRON SE -Aktie vorgenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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