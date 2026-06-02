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Mai 2026: So schätzen Experten die AIXTRON-Aktie ein

03.06.26 16:01 Uhr
Mai 2026: So schätzen Experten die AIXTRON-Aktie ein | finanzen.net

Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der AIXTRON SE-Aktie abgegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
60,58 EUR 2,68 EUR 4,63%
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Im Mai 2026 haben 10 Analysten eine Einschätzung der AIXTRON SE-Aktie vorgenommen.

5 Experten raten die AIXTRON SE-Aktie zu kaufen, 5 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 49,19 EUR für die AIXTRON SE-Aktie, was einem Abschlag von 9,05 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 58,24 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG43,00 EUR-26,1729.05.2026
Jefferies & Company Inc.55,30 EUR-5,0519.05.2026
JP Morgan Chase & Co.54,50 EUR-6,4211.05.2026
Jefferies & Company Inc.55,30 EUR-5,0507.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)42,00 EUR-27,8806.05.2026
DZ BANK--04.05.2026
Barclays Capital39,00 EUR-33,0404.05.2026
UBS AG50,00 EUR-14,1501.05.2026
Deutsche Bank AG43,00 EUR-26,1701.05.2026
Jefferies & Company Inc.55,30 EUR-5,0501.05.2026
JP Morgan Chase & Co.54,50 EUR-6,4201.05.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: AIXTRON SE

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01.06.2026AIXTRON SE BuyJefferies & Company Inc.
29.05.2026AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
19.05.2026AIXTRON SE BuyJefferies & Company Inc.
11.05.2026AIXTRON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.05.2026AIXTRON SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
01.06.2026AIXTRON SE BuyJefferies & Company Inc.
19.05.2026AIXTRON SE BuyJefferies & Company Inc.
11.05.2026AIXTRON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.05.2026AIXTRON SE BuyJefferies & Company Inc.
01.05.2026AIXTRON SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.05.2026AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
06.05.2026AIXTRON SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.05.2026AIXTRON SE HaltenDZ BANK
04.05.2026AIXTRON SE Equal WeightBarclays Capital
01.05.2026AIXTRON SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

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