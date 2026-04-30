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Was Analysten von der Infineon-Aktie erwarten

02.05.26 18:22 Uhr
Was Analysten von der Infineon-Aktie erwarten | finanzen.net

Analysten haben im abgelaufenen Monat die Infineon-Aktie unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
57,18 EUR 1,64 EUR 2,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

8 Analysten gaben ihre Einschätzung der Infineon-Aktie preis.

7 Experten empfehlen die Infineon-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Infineon mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 49,75 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Infineon auf 57,13 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.48,00 EUR-15,9830.04.2026
Jefferies & Company Inc.52,00 EUR-8,9827.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.53,00 EUR-7,2322.04.2026
Bernstein Research52,00 EUR-8,9817.04.2026
Deutsche Bank AG52,00 EUR-8,9815.04.2026
Jefferies & Company Inc.52,00 EUR-8,9808.04.2026
UBS AG45,00 EUR-21,2307.04.2026
Barclays Capital44,00 EUR-22,9801.04.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

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09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
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