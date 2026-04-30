Was Analysten von der Infineon-Aktie erwarten

Buy, hold, sell?

Analysten haben im abgelaufenen Monat die Infineon-Aktie unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel

8 Analysten gaben ihre Einschätzung der Infineon-Aktie preis.

Wer­bung Wer­bung

7 Experten empfehlen die Infineon-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Infineon mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 49,75 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Infineon auf 57,13 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 48,00 EUR -15,98 30.04.2026 Jefferies & Company Inc. 52,00 EUR -8,98 27.04.2026 Goldman Sachs Group Inc. 53,00 EUR -7,23 22.04.2026 Bernstein Research 52,00 EUR -8,98 17.04.2026 Deutsche Bank AG 52,00 EUR -8,98 15.04.2026 Jefferies & Company Inc. 52,00 EUR -8,98 08.04.2026 UBS AG 45,00 EUR -21,23 07.04.2026 Barclays Capital 44,00 EUR -22,98 01.04.2026

Redaktion finanzen.net