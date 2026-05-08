Buy-Note für Commerzbank-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG hat die Commerzbank-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.
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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Benjamin Goy attestierte den Frankfurtern in seinem am Montag vorliegenden Kommentar solide Quartalsergebnisse und "bullische Ziele".
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Commerzbank-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:20 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 36,08 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 10,86 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden via XETRA 521.000 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 0,1 Prozent nach unten. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzkennzahlen wird am 06.08.2026 erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: mf