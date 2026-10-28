Buy-Note für Deutsche Bank-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Papier unter der Lupe

28.10.26 11:43 Uhr

Die detaillierte Analyse des Deutsche Bank-Papiers wurde von UBS AG-Analyst Mate Nemes durchgeführt.

Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Bank nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Das Geldhaus habe ordentlich abgeschnitten und liege mit dem Vorsteuerergebnis 10 Prozent über dem Konsens, schrieb Mate Nemes am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Auch das operative Ergebnis vor Rückstellungen überrasche positiv. Zudem seien die Frankfurter nun für die Erträge im laufenden Jahr etwas zuversichtlicher.

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Um 11:27 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 29,56 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 25,17 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 1.925.668 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 7,5 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.