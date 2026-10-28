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Papier unter der Lupe

Buy-Note für Deutsche Bank-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Buy-Note für Deutsche Bank-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Die detaillierte Analyse des Deutsche Bank-Papiers wurde von UBS AG-Analyst Mate Nemes durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
29.84 EUR 0.99 EUR 3.43 %
Charts | News | Analysen

Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Bank nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Das Geldhaus habe ordentlich abgeschnitten und liege mit dem Vorsteuerergebnis 10 Prozent über dem Konsens, schrieb Mate Nemes am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Auch das operative Ergebnis vor Rückstellungen überrasche positiv. Zudem seien die Frankfurter nun für die Erträge im laufenden Jahr etwas zuversichtlicher.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Deutsche Bank-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 11:27 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 29,56 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 25,17 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 1.925.668 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 7,5 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martynova Anna / Shutterstock.com

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12:51 Deutsche Bank Hold Jefferies & Company Inc.
11:41 Deutsche Bank Buy UBS AG
09:11 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
08:46 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 Deutsche Bank Buy Jefferies & Company Inc.

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