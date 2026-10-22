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Buy-Einstufung

Buy-Note für Deutsche Börse-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Buy-Note für Deutsche Börse-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Deutsche Börse-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Deutsche Bank AG-Analyst Benjamin Goy unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
310.10 EUR 3.10 EUR 1.01 %
Charts | News | Analysen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 313 auf 339 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Börsenbetreiber habe ein gutes Zahlenwerk für das dritte Quartal abgeliefert, schrieb Benjamin Goy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Prognosen nach oben.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Deutsche Börse-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:06 Uhr wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 310,50 EUR nach oben. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 9,18 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 61.641 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 stieg die Aktie um 41,2 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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21.10.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
21.10.26 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
21.10.26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets

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