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Buy-Note für Deutsche Börse-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.

Buy-Note für Deutsche Börse-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.

Jefferies & Company Inc. hat eine sorgfältige Analyse der Deutsche Börse-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
280.40 EUR 2.60 EUR 0.94 %
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Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Tom Mills beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung mit den monatlichen Handelsvolumina und anderen Finanzkennziffern von Europas Börsenbetreibern. Diese zeigten für den Juli, dass die Volumina der Eurex-Derivate bei der Deutschen Börse der Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr hinterherhinkten und auch unter den Konsensschätzungen lägen, schrieb er.

Aktienanalyse online: Die Deutsche Börse-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 13:50 Uhr sprang die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 279,70 EUR zu. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 0,11 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 66.186 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 27,2 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 06:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 06:32 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

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14:06 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
14.08.26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
04.08.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
24.07.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
24.07.26 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG

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