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Aktienanalyse

Buy-Note für EON SE-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

13.05.26 15:34 Uhr
Deutsche Bank AG mit wegweisender Analyse: So beurteilen die Experten die EON SE-Aktie | finanzen.net

Die EON SE-Aktie wurde von Deutsche Bank AG einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
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Deutsche Bank Research hat Eon nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Der Energiekonzern habe stark abgeschnitten und auch mit den angehobenen Ergebniszielen (EPS) für 2026 und 2030 positiv überrascht, schrieb James Brand am Mittwoch. Er erhöhte seine mittelfristigen EPS-Prognosen um rund 3 Prozent.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der EON SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von EON SE legte um 15:18 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 18,63 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 10,04 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 2.631.209 Stück. Seit Jahresbeginn 2026 stieg die Aktie um 19,0 Prozent. Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von EON SE wird am 13.05.2026 gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 11:38 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: E.ON

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