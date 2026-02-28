Experten-Analyse

Deutsche Bank AG hat eine sorgfältige Analyse der Fresenius SE-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius von 56 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ausgangslage für die Bad Homburger sei gut für 2026, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Fresenius SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:53 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 50,48 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 12,92 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 146.029 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte die Aktie um 3,1 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.