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Aktie auf dem Prüfstand

Buy-Note für Infineon-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.

02.07.26 14:07 Uhr
Neuer Blick auf die Infineon-Aktie: Analyse von Jefferies & Company Inc. ist da | finanzen.net

Jefferies & Company Inc. hat eine sorgfältige Analyse der Infineon-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
77,54 EUR -0,86 EUR -1,10%
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Das Analysehaus Jefferies hat Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Mithilfe einer KI-gestützten Planung sowie einer Digitale-Zwillinge-Strategie könnte die neue Halbleiter-Produktionsstätte in Dresden binnen zwei bis drei Jahren ihre volle Auslastung erreichen, schrieb Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die Nachfrage aus den Bereichen Künstliche Intelligenz, Autobranche und Industrie bleibe robust, und bei hochmodernen Leistungschips gebe es weiterhin Engpässe. Der für den Standort angestrebte Umsatz von mehr als fünf Milliarden Euro erscheine angesichts starker Preise, eines günstigen Produktmix und einer höheren Kapitaleffizienz konservativ. Die Fabrik dürfte sowohl ein stärkeres Wachstum als auch eine Margenausweitung vorantreiben.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Infineon-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 13:51 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 76,67 EUR abwärts. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 25,21 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 1.299.826 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 104,8 Prozent zu Buche. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 03:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 03:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

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