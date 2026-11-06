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Buy-Note für Rheinmetall-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Buy-Note für Rheinmetall-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Die detaillierte Analyse des Rheinmetall-Papiers wurde von UBS AG-Analyst Sven Weier durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
808.90 EUR -20.60 EUR -2.48 %
Charts | News | Analysen

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 1360 auf 1100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinnwarnung sei völlig unerwartet gekommen und die Reaktion am Markt nachvollziehbar heftig ausgefallen, schrieb Sven Weier am Donnerstagabend. Seiner Ansicht nach spricht dies aber für einen konservativeren Ansatz bei der Prognose, was dazu beitragen könnte, die Glaubwürdigkeit zu stärken. Die Ergebnisse des dritten Quartals deuteten weiterhin darauf hin, dass der zugrunde liegende Wachstumskurs solide bleibe. Der anstehende Kapitalmarkttag könnte eine Gelegenheit bieten, realistischere Ziele festzulegen. Bis dahin dürften Anleger aber erst einmal in Wartestellung bleiben.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Rheinmetall-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 11:42 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,1 Prozent auf 807,30 EUR ab. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 36,26 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 182.752 Rheinmetall-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 47,8 Prozent. Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 11.03.2027 gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

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12:11 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
11:56 Rheinmetall Buy UBS AG
10:51 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
08:36 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
05.11.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research

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