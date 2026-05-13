Buy-Note für RWE-Aktie: Neue Analyse von UBS AG
Die RWE-Aktie wurde von UBS AG genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.
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Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Dass das Bundeskabinett nun den Weg für den Bau neuer Gaskraftwerke frei gemacht habe, sei wichtig für den Energiekonzern, schrieb Wanda Serwinowska am Donnerstag.
Aktienauswertung: Die RWE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:33 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 55,98 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 16,11 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 254.099 Stück gehandelt. Auf Jahressicht 2026 kletterte die Aktie um 26,1 Prozent aufwärts.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 13:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 13:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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