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Buy-Note für RWE-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

15.05.26 11:49 Uhr
Buy-Urteil mit Folgen? UBS AG beurteilt die RWE-Aktie neu | finanzen.net

Die RWE-Aktie wurde von UBS AG genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
55,98 EUR -0,44 EUR -0,78%
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Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Dass das Bundeskabinett nun den Weg für den Bau neuer Gaskraftwerke frei gemacht habe, sei wichtig für den Energiekonzern, schrieb Wanda Serwinowska am Donnerstag.

Aktienauswertung: Die RWE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:33 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 55,98 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 16,11 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 254.099 Stück gehandelt. Auf Jahressicht 2026 kletterte die Aktie um 26,1 Prozent aufwärts.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 13:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 13:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

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