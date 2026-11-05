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Buy-Note für Siemens Healthineers-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.

Buy-Note für Siemens Healthineers-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.

Die Siemens Healthineers-Aktie wurde von Jefferies & Company Inc. genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
43.89 EUR -0.78 EUR -1.75 %
Charts | News | Analysen

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Das organische Wachstum des Medizintechnikkonzerns sei dank einer deutlichen Erholung im Bereich Imaging stärker als erwartet ausgefallen, schrieb Julien Dormois in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Ein vorsichtiger Jahresausblick für das Geschäftsjahr 2027 dürfte nun "aus dem Weg" sein.

Aktienauswertung: Die Siemens Healthineers-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:03 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 43,94 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 13,79 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 814.350 Stück gehandelt. Auf Jahressicht 2026 kletterte die Aktie um 0,2 Prozent aufwärts. Siemens Healthineers dürfte die Quartalsergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:37 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:37 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
11:16 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
05.10.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
30.09.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.

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