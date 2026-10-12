Buy-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.

Papier unter der Lupe

12.10.26 12:37 Uhr

Die detaillierte Analyse des Volkswagen (VW) vz-Papiers wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst Philippe Houchois durchgeführt.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen vor Quartalszahlen aus der Autobranche auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Voraussichtlich schwache Zahlen der europäischen Hersteller ließen die Erwartungen für das Gesamtjahr fragil erscheinen, schrieb Philippe Houchois in einem Branchenausblick am Montag. Protektionistische Maßnahmen der Europäischen Union und industriepolitische Vorhaben kämen zu spät, um sich 2026 noch positiv auszuwirken. Volkswagen müsse derweil noch quantitative Angaben zur Restrukturierung machen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 12:21 Uhr stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 68,32 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 75,64 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 182.226 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 29,6 Prozent. Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 29.10.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2026 / 21:52 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2026 / 21:52 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.