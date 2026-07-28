DroneShield-Aktie schwächelt weiter: Analyst streicht Kursziel kräftig zusammen

Buy-Rating bleibt

29.07.26 08:40 Uhr

DroneShield wächst laut vorläufigen Zahlen operativ weiter kräftig, doch die Prognose bleibt hinter dem Konsens zurück. Das Analysehaus Bell Potter zieht daraus Konsequenzen.

• Der Auftrag zur Fußballweltmeisterschaft blieb hinter den Erwartungen zurück, was auf einen geringeren Marktanteil in den USA hindeutet; weitere Analysten sind pessimistischer.

Bell Potter halbiert Kursziel für DroneShield-Aktie nahezu

Umsatzguidance für 2026 bleibt klar unter dem Analystenkonsens

Vertrag zur Fußballweltmeisterschaft fiel deutlich kleiner aus als erhofft

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Die DroneShield-Aktie bekommt einen Dämpfer von Analystenseite: Nachdem der Spezialist für Drohnenabwehr am Dienstag eine schwächer als erwartete Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr vorgelegt hat, strich Bell Potter das Kursziel von 4,80 auf 2,50 australische Dollar zusammen. Die Kaufempfehlung bleibt trotzdem bestehen.

Schwache Guidance trotz kräftigem Wachstum

Für das erste Halbjahr 2026 stellt DroneShield einen Umsatz von rund 125,8 Millionen AUD in Aussicht, ein Plus von 74 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode. Für das gesamte Geschäftsjahr rechnet der Konzern mit 250 bis 270 Millionen AUD, ein Zuwachs von 15 bis 25 Prozent gegenüber den 216,55 Millionen AUD aus dem Geschäftsjahr 2025. Der Analystenkonsens hatte zuvor allerdings mit rund 323 Millionen AUD kalkuliert, die eigene Prognose liegt damit 17 bis 23 Prozent darunter.

Zusätzlich geriet die Marge unter Druck: Für das erste Halbjahr 2026 wird eine Bruttomarge von rund 60 Prozent erwartet, nach 65 Prozent in der Vorjahresperiode. Als Gründe nannte das Unternehmen einen steigenden Anteil an zugekaufter Fremdhardware, Währungseffekte und eine Abschreibung auf Rohmaterial. Bis zum 28. Juli 2026 waren bereits 206 Millionen AUD an Aufträgen für das laufende Geschäftsjahr fest gebucht, nach 161 Millionen AUD Ende Mai 2026. Um die eigene Guidance zu erreichen, muss DroneShield in den verbleibenden fünf Monaten also noch Aufträge im Wert von 44 bis 64 Millionen AUD gewinnen und abarbeiten. "Aufträge, die im weiteren Verlauf des Jahres 2026 - und insbesondere in den letzten Monaten - gesichert werden, dürften eher zu den zugesicherten Umsätzen für CY27 und die Folgejahre zählen", monierten jedoch die Experten von Bell Potter laut The Motley Fool.

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Auftrag zur Fußballweltmeisterschaft bleibt hinter der eigenen Erzählung zurück

Enttäuscht zeigte sich das Analysehaus auch von ausgebliebenen Aufträgen im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft. DroneShield stellte während der Fußballweltmeisterschaft 2026 die Erkennungs- und Abwehrtechnik für den Austragungsort Kansas City. Bei Bell Potter hatte man aber laut The Motley Fool mit deutlich mehr Aufträgen gerechnet. Von den insgesamt 325 Millionen US-Dollar, die US-Behörden für den Schutz vor Drohnen auf elf Bundesstaaten verteilten, sicherte sich DroneShield somit nur ein geschätztes Volumen von 5 bis 10 Millionen US-Dollar. "Dieses Ergebnis, das hinter unseren Erwartungen zurückblieb, deutet darauf hin, dass DRO auf dem US-Markt für öffentliche Sicherheit zunächst einen geringeren Marktanteil erzielt als etablierte Anbieter in diesem Sektor, wie etwa Axon Enterprise", so die Analysten. Diese Diskrepanz zwischen dem selbst gepflegten Bild von DroneShield als Marktführer im Behördensegment und dem tatsächlichen Auftragsergebnis dürfte dann auch für Anleger der wichtigere Punkt sein als die Kürzung des Kursziels selbst.

Bell Potter kürzt Kursziel für DroneShield-Aktie bereits zum zweiten Mal binnen Monaten

Bereits im Februar hatte Bell Potter das Kursziel für die DroneShield-Aktie nach den Zahlen zum Geschäftsjahr 2025 von 5,00 auf 4,80 AUD gestutzt. Die aktuelle Kürzung auf 2,50 AUD fällt nun noch einmal deutlich schärfer aus, allerdings bewegt sich der Anteilsschein derzeit auch klar tiefer: Seit Jahresbeginn hat die DroneShield-Aktie in Sydney rund 41,3 Prozent an Wert verloren. Allein am Dienstag war das Papier nach Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse um 13,22 Prozent auf 1,805 AUD eingebrochen. Am Mittwoch fällt die DroneShield-Aktie zeitweise um weitere 0,28 Prozent auf 1,80 AUD. Selbst mit dem kräftig reduzierten Kursziel sehen die Bell Potter-Experten somit jedoch noch ein Aufwärtspotenzial von rund 39 Prozent - und zeigen sich auch in einem weiteren Punkt optimistisch: "Wir erwarten weitere Vertragsabschlüsse, insbesondere in Europa, wo DRO im Bereich C-UAS-EW (Counter-UAS Electronic Warfare) eine führende Marktposition innehat - gestützt durch Produkte der nächsten Generation mit starkem Wettbewerbsvorteil", heißt es in ihrer Analyse

Andere Analysten zeigen sich pessimistischer

Auch andere Häuser passten kürzlich ihre Erwartungen an den Anteilsschein des australischen Drohnenabwehrspezialisten an: Jefferies senkte das Kursziel am 23. Juli 2026 von 2,80 auf 2,05 AUD, und Ord Minnett reagierte laut TipRanks auf die vorläufigen Zahlen mit einer Kappung des Kursziels von 2,28 AUD auf 1,60 AUD. Beide vergaben dabei, anders als Bell Potter, ein Sell-Rating.

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Klarheit über die Zahlen und die weiteren Aussichten dürfte nun jedoch erst der geprüfte Halbjahresbericht bringen, den DroneShield für den 26. August 2026 angekündigt hat. Einen Tag später folgt eine Investorenkonferenz, auf der sich zeigen dürfte, ob das Management die Fragen zu Marge und Auftragsqualität ausräumen kann.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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