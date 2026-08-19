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Siemens-Aktie dennoch leichter: Kursziel von Goldman Sachs kräftig angehoben

Siemens-Aktie dennoch leichter: Kursziel von Goldman Sachs kräftig angehoben

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
275.55 EUR -1.60 EUR -0.58 %
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Konkret stieg das Kursziel von 292 auf 319 Euro. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen am Mittwoch an die Resultate des dritten Geschäftsquartals von Siemens an. Bei ihrer Bewertung berücksichtigt sie zudem bereits in höherem Maße die Erwartungen an das Geschäftsjahr 2028.

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Im XETRA-Handel notierte die Siemens-Aktie letztlich 0,23 Prozent tiefer bei 276,00 Euro.

/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 14:24 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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11:46 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
08:26 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.08.26 Siemens Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 Siemens Outperform Bernstein Research
12.08.26 Siemens Outperform Bernstein Research

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