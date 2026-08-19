Siemens-Aktie steigt leicht: Kursziel von Goldman Sachs kräftig angehoben
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.
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Konkret stieg das Kursziel von 292 auf 319 Euro. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen am Mittwoch an die Resultate des dritten Geschäftsquartals von Siemens an. Bei ihrer Bewertung berücksichtigt sie zudem bereits in höherem Maße die Erwartungen an das Geschäftsjahr 2028.
Im XETRA-Handel notiert die Siemens-Aktie zeitweise 0,25 Prozent höher bei 277,35 Euro.
/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 14:24 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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