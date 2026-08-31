Siemens Energy-Aktie etwas fester: Jefferies empfiehlt weiterhin zum Kauf

Buy

01.09.26 09:47 Uhr

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Aktien des Energietechnikkonzerns Siemens Energy auf "Buy" belassen.

Das Kurziel bleibt weiterhin bei 215 Euro. Lucas Ferhani bezog sich am Montag auf einen Medienbericht, wonach Elon Musk mit seinem Weltraum- und KI-Konzern SpaceX in den Bau von Gasturbinen einsteigen will, um die Stromversorgung für seine eigenen Rechenzentren zu sichern. Positiv zu vermerken sei, dass dieser Schritt die erhebliche Nachfrage nach Strom sowie die erwartete Beständigkeit dieser Nachfrage verdeutliche. Dabei werde es wahrscheinlich Jahre dauern, bis die Produktion hochgefahren ist, was sich daher kurzfristig nicht auf die Preise auswirken dürfte.

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Die Siemens Energy-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,17 Prozent stärker bei 142,42 Euro.

/rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 15:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2026 / 15:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

NEW YORK (dpa-AFX)