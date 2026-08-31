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'Buy'

thyssenkrupp-Aktie weit im Plus: Deutsche Bank hebt Ziel an

thyssenkrupp-Aktie weit im Plus: Deutsche Bank hebt Ziel an

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für thyssenkrupp von 16 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
15.18 EUR 0.98 EUR 6.86 %
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Nachdem europäische Stahlwerte zuletzt von den Handelsschutz-Maßnahmen der EU profitiert hatten, hebt Bastian Synagowitz in seiner am Freitag vorliegenden Branchenanalyse seine Geschäftsprognosen an. Er verwies dabei auf einsetzenden strukturellen Rückenwind. Der Experte geht zwar von einer weiterhin schwachen Nachfrage aus, ist aber der Ansicht, dass die Entwicklung der Stahlpreise noch immer positiv überraschen könnte. Bei thyssenkrupp gab er in einem separaten Kommentar auch einen Ausblick auf den anstehenden Kapitalmarkttag.

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Im XETRA-Handel notierte die thyssenkrupp-Aktie letztlich 6,51 Prozent höher bei 15,21 Euro.

/rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 08:05 / CET

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Bildquellen: thyssenkrupp AG, thyssenkrupp AG

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Alle: Alle Empfehlungen

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
09:26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
21.08.26 thyssenkrupp Kaufen DZ BANK
14.08.26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
14.08.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.

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