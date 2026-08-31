thyssenkrupp-Aktie weit im Plus: Deutsche Bank hebt Ziel an
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für thyssenkrupp von 16 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.
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Nachdem europäische Stahlwerte zuletzt von den Handelsschutz-Maßnahmen der EU profitiert hatten, hebt Bastian Synagowitz in seiner am Freitag vorliegenden Branchenanalyse seine Geschäftsprognosen an. Er verwies dabei auf einsetzenden strukturellen Rückenwind. Der Experte geht zwar von einer weiterhin schwachen Nachfrage aus, ist aber der Ansicht, dass die Entwicklung der Stahlpreise noch immer positiv überraschen könnte. Bei thyssenkrupp gab er in einem separaten Kommentar auch einen Ausblick auf den anstehenden Kapitalmarkttag.
Im XETRA-Handel notierte die thyssenkrupp-Aktie letztlich 6,51 Prozent höher bei 15,21 Euro.
/rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 08:05 / CET
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Bildquellen: thyssenkrupp AG, thyssenkrupp AG
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|Datum
|Rating
|Analyst
|09:26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.