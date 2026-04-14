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Buy von Deutsche Bank AG für BMW-Aktie

15.04.26 14:22 Uhr
Wie stabil ist die BMW-Aktie? Das neue Rating von Deutsche Bank AG gibt Aufschluss | finanzen.net

Diese Empfehlung gibt Deutsche Bank AG für die BMW-Aktie aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
82,16 EUR -0,76 EUR -0,92%
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Deutsche Bank Research hat BMW auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die am 6. Mai anstehenden Quartalszahlen dürften belegen, dass der Volumenrückgang insbesondere in China und den USA sowie Währungseffekte, Rohstoffkosten und die US-Zollpolitik die Profitabilität belastet hätten, schrieb Tim Rokossa in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Profitabilität (Ebit-Marge) im Kerngeschäft sollte innerhalb der Unternehmens-Zielspanne liegen. Rokossa geht davon aus, dass ein schwacher Jahresstart vom Markt bereits erwartet wird. Mit Änderungen an der Jahresplanung rechnet er daher nicht.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die BMW-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von BMW befand sich um 14:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 82,10 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 21,80 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 294.507 BMW-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 11,9 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:47 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KENCKOphotography / Shutterstock.com

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