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Aktie im Blick

Buy von Deutsche Bank AG für SAP SE-Aktie

Buy von Deutsche Bank AG für SAP SE-Aktie

Das SAP SE-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Johannes Schaller genauer unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
135.42 EUR 6.88 EUR 5.35 %
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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAP nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe ein starkes zweites Jahresviertel hinter sich, schrieb Johannes Schaller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies stütze seine Einschätzung, dass sich sowohl der Cloud-Umsatz als auch das währungsbereinigte Wachstum des Konzerns 2027 beschleunigen dürften.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die SAP SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie notierte um 13:27 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,4 Prozent auf 135,26 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 47,86 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. 1.387.982 SAP SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 34,0 Prozent nach unten. Mit der Quartalsbilanzvorlage von SAP SE wird am 21.10.2026 gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SAP AG / Wolfram Scheible

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DatumRatingAnalyst
13:41 SAP SE Buy Deutsche Bank AG
08:36 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
08:36 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.07.26 SAP SE Buy UBS AG