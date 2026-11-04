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Buy von Jefferies & Company Inc. für Zalando-Aktie

Buy von Jefferies & Company Inc. für Zalando-Aktie

Zalando-Papier wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst Frederick Wild einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
26.14 EUR 0.83 EUR 3.28 %
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Resultate hätten gezeigt, dass auch in einem schwierigen konjunkturellen Umfeld das Wachstum des Bruttowarenvolumens zulegen könne, schrieb Frederick Wild in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wenig hilfreich sei dagegen, dass die Profitabilität stärkeren Schwankungen unterworfen sei als erwartet.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Zalando-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 1,3 Prozent auf 25,62 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 36,61 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 235.498 Stück. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2026 um 1,1 Prozent zu. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Zalando wird am 11.03.2027 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

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Datum Rating Analyst
09:36 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Zalando Buy UBS AG
03.11.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG
03.11.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.

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