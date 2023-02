BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) präsentiert sich am Mittag fester

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 4,11 EUR zu. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,11 EUR. Mit einem Wert von 4,08 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 13.613 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2022 markierte das Papier bei 4,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 8,71 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.09.2022 auf bis zu 2,98 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 37,88 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,60 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

Am 04.11.2022 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite hat BVB (Borussia Dortmund) im vergangenen Quartal 94,10 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BVB (Borussia Dortmund) 94,10 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.02.2023 erfolgen.

