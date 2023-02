BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 0,7 Prozent auf 4,12 EUR. Kurzfristig markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 4,14 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,08 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 38.577 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 4,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 8,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 23.09.2022 auf bis zu 2,98 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. Umsatzseitig standen 94,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 94,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 24.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

