BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 3,79 EUR ab.

Um 15:30 Uhr rutschte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 3,79 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,79 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,83 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 36.895 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.05.2023 bei 5,93 EUR. Mit einem Zuwachs von 56,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,50 EUR. Mit einem Kursverlust von 7,78 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wird bei 6,00 EUR angegeben.

Am 04.11.2022 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Umsatzseitig standen 104,30 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 104,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 28.02.2024 präsentieren. BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 26.02.2025 präsentieren.

