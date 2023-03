BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger schicken BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag ins Plus

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 4,30 EUR. Kurzfristig markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 4,34 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,34 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.444 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 4,43 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 2,80 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.09.2022 bei 2,98 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 5,60 EUR.

Am 04.11.2022 lud BVB (Borussia Dortmund) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. BVB (Borussia Dortmund) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 94,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 12.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 15.05.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie gewinnt: Titelträume beim BVB wachsen - Entscheidungen zu Hummels und Reus wohl im März

BVB-Aktie tiefer: Wechsel von Daichi Kamada zu Borussia Dortmund noch nicht fix

BVB-Aktie springt an: Borussia Dortmund gewinnt gegen Hertha BSC

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com