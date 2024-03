BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag mit Abschlägen

So entwickelt sich BVB (Borussia Dortmund)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,2 Prozent auf 3,40 EUR ab.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte um 12:03 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 3,40 EUR. Das Tagestief markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,38 EUR. Mit einem Wert von 3,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.334 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.05.2023 markierte das Papier bei 5,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 75,00 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.02.2024 bei 3,34 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR. Im Vorjahr hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,00 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) 104,30 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 104,30 EUR umgesetzt worden.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 10.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der BVB (Borussia Dortmund)-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 09.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2024 0,308 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.



