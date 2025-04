BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag mit KursVerlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 3,03 EUR.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) befand sich um 15:39 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 3,03 EUR ab. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,00 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 3,06 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 56.192 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.05.2024 auf bis zu 4,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,97 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 2,78 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,070 EUR, nach 0,060 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,00 EUR.

Am 10.02.2025 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,17 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,06 Prozent auf 137,19 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 154,25 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 08.05.2026 dürfte BVB (Borussia Dortmund) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,275 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

