BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zieht am Vormittag an

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 3,06 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 3,06 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sogar auf 3,06 EUR. Bei 3,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.790 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Bei 4,36 EUR markierte der Titel am 09.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 9,17 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,070 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BVB (Borussia Dortmund) 0,060 EUR aus. Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 5,00 EUR.

Am 10.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde mit 0,06 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,17 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. BVB (Borussia Dortmund) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 137,19 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,25 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 15.05.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 08.05.2026 dürfte BVB (Borussia Dortmund) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,275 EUR je Aktie belaufen.

