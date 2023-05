BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zieht am Montagmittag an

Um 17:35 Uhr ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 4,53 EUR. Bei 4,53 EUR erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 4,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 183.525 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.04.2023 bei 4,53 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 0,00 Prozent Luft nach oben. Am 24.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,98 EUR ab. Abschläge von 51,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,60 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 94,10 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 94,10 EUR eingefahren.

Am 12.05.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 15.05.2024.

