BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) macht am Montagvormittag Boden gut

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte um 17:35 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 4,53 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 4,53 EUR. Bei 4,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 183.525 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 4,53 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.04.2023). Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 0,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,98 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,60 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Am 04.11.2022 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 94,10 EUR im Vergleich zu 94,10 EUR im Vorjahresquartal.

Am 12.05.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 15.05.2024.

Bildquellen: Trybex / Shutterstock.com