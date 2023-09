BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 4,55 EUR ab.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:30 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 4,55 EUR. In der Spitze büßte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 4,53 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 4,61 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 49.426 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.05.2023 bei 5,93 EUR. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 30,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,98 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 34,55 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,00 EUR.

Am 04.11.2022 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 94,10 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,10 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 10.10.2023 präsentieren. BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.09.2024 präsentieren.

