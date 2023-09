BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagvormittag im Minus

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 4,58 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,2 Prozent auf 4,58 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 4,58 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,61 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 29.393 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 26.05.2023 auf bis zu 5,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,62 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 24.09.2022 auf bis zu 2,98 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 34,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 6,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 94,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 94,10 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 10.10.2023 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 26.09.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie dennoch leichter: Borussia Dortmund nach drei Verlustjahren zurück in den schwarzen Zahlen

BVB-Aktie etwas schwächer: Kehl dementiert Gerüchte über weitere namhafte Transfers

BVB-Aktie legt zu: BVB-Trainer Terzic nimmt Spieler vor Saisonauftakt in die Pflicht - in DFB-Pokal weiter - Entwarnung bei Süle