BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:43 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 3,76 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,77 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,74 EUR. Bisher wurden via XETRA 22.807 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.05.2023 markierte das Papier bei 5,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 57,71 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 3,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Verlust von 8,51 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,00 EUR.

Am 04.11.2022 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 28.02.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 14.11.2024.

