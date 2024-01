BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Dienstagnachmittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 3,63 EUR.

Um 15:40 Uhr sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 3,63 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,61 EUR. Bisher wurden via XETRA 58.464 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,93 EUR erreichte der Titel am 26.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 63,36 Prozent hinzugewinnen. Am 20.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 3,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 3,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 104,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 104,30 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 28.02.2024 gerechnet.

