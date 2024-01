Aktienkurs aktuell

BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Vormittag nordwärts

02.01.24 09:23 Uhr

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 3,61 EUR.

Die Aktie legte um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 3,61 EUR zu. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,61 EUR aus. Bei 3,61 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 4.198 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt. Am 26.05.2023 markierte das Papier bei 5,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 64,27 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.10.2023 bei 3,50 EUR. Mit Abgaben von 3,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus. BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 04.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. BVB (Borussia Dortmund) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 104,30 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 104,30 EUR erwirtschaftet worden waren. Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 28.02.2024 gerechnet. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie BVB-Aktie im Minus: BVB-Nachwuchstalent und U17-Weltmeister Paris Brunner darf auf Profivertrag hoffen BVB-Aktie in Rot: Marco Reus dankt Fans in Videobotschaft für Unterstützung - Hoffnung auf besseres Jahr 2024 Manchester United-Aktie an der NYSE in Grün: Manchester United will UEFA treu bleiben

Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com