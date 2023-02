BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verteuert sich am Donnerstagmittag

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 4,14 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 4,16 EUR. Mit einem Wert von 4,13 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17.527 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.02.2022 auf bis zu 4,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,98 EUR. Dieser Wert wurde am 23.09.2022 erreicht. Mit Abgaben von 38,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 5,60 EUR aus.

BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 04.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz lag bei 94,10 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 94,10 EUR erwirtschaftet worden.

Am 24.02.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

