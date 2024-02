BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagnachmittag im Aufwind

BVB (Borussia Dortmund) im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 3,79 EUR.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 3,79 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,83 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,82 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 46.141 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 26.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 56,46 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 20.10.2023 auf bis zu 3,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 7,78 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Am 04.11.2022 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 104,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 104,30 EUR in den Büchern gestanden.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 28.02.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 26.02.2025.

