BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zieht am Freitagvormittag an

So entwickelt sich BVB (Borussia Dortmund)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 3,81 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 3,81 EUR zu. In der Spitze legte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,82 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,82 EUR. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.208 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.05.2023 auf bis zu 5,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,85 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.10.2023 bei 3,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,00 EUR an.

Am 04.11.2022 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Umsatz wurde auf 104,30 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 104,30 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.02.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 26.02.2025.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie tiefer: Dortmunds Reyna geht bis zum Ende der Saison zu Nottingham Forest - Talente Blank und Rijkhoff verlassen BVB

BVB-Aktie erholt sich: Sammers Engagement beim BVB von Watzkes Zukunft abhängig - 3:1 gegen Bochum

BVB-Aktie höher: Dortmunds Reyna mit Nottingham Forest angeblich über Wechsel einig