BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Donnerstagmittag billiger

Um 12:05 Uhr fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 4,26 EUR ab. Bei 4,23 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 4,28 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.858 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 4,43 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 3,71 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,98 EUR. Dieser Wert wurde am 23.09.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 43,12 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,60 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 04.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 94,10 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 94,10 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 12.05.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 15.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund).

