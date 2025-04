BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 3,02 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wies um 15:38 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 3,02 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,03 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 71.082 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Bei 4,36 EUR erreichte der Titel am 09.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,78 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Verlust von 7,96 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,070 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,00 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 10.02.2025. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal hatte BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein EPS von 0,17 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 137,19 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 11,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,25 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 08.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn in Höhe von 0,275 EUR je Aktie aus.

