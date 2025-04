BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittwochvormittag im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 3,03 EUR.

Die Aktie notierte um 09:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 3,03 EUR zu. Bei 3,03 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,03 EUR. Zuletzt wechselten 313 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 09.05.2024 markierte das Papier bei 4,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 43,73 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,78 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Verlust von 8,42 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,070 EUR aus. Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 5,00 EUR.

Am 10.02.2025 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,06 Prozent auf 137,19 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 154,25 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 15.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 08.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund).

Den erwarteten Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,275 EUR fest.

