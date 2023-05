BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 3,6 Prozent auf 4,36 EUR nach. Das Tagestief markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 4,26 EUR. Bei 4,33 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 233.976 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 28.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,53 EUR. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 3,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 2,98 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 46,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 5,60 EUR aus.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 94,10 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 94,10 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 12.05.2023 präsentieren. Am 15.05.2024 wird BVB (Borussia Dortmund) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

