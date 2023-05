BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag mit Verlusten

Um 09:06 Uhr ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,8 Prozent auf 4,31 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,26 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,33 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 68.622 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Bei 4,53 EUR erreichte der Titel am 28.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,75 Prozent hinzugewinnen. Am 24.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 2,98 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 94,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 12.05.2023 gerechnet. BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 15.05.2024 präsentieren.

