BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Donnerstagmittag mit Aufschlag

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,3 Prozent im Plus bei 3,86 EUR.

Die Aktie legte um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,3 Prozent auf 3,86 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sogar auf 3,94 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,87 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 213.526 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 27.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,63 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,32 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,073 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,00 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 23.02.2024. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,02 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 154,25 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BVB (Borussia Dortmund) einen Umsatz von 117,27 Mio. EUR eingefahren.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 10.05.2024 vorlegen. BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 09.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,451 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

