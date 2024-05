BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag auf Höhenflug

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,3 Prozent auf 3,90 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,3 Prozent auf 3,90 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,91 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,87 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 74.084 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.05.2023 bei 5,93 EUR. Gewinne von 52,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,32 EUR. Dieser Wert wurde am 26.03.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 14,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,073 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 6,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 23.02.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 154,25 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 117,27 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q3 2024 wird am 10.05.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 09.05.2025.

In der BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,451 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

